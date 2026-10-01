Владельцы пермского бассейна «БМ» не смогли исключить друг друга из бизнеса

Арбитражный суд Пермского края отказал во взаимных исках совладельцам ООО «БМ» (управляет одноименным бассейном) — ООО «Консалтинг-Сервис» и предпринимателю Елене Семеновой. Соответствующее решение, как следует из информации ресурса «Электронное правосудие», было принято 30 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Напомним, в конце 2025 года ООО «Консалтинг-Сервис» обратилось в арбитражный суд с требованием исключить из состава участников ООО «БМ» Елену Семенову. По мнению истца, она «злоупотребляет своими правами, а также совершает действия, заведомо противоречащие интересам общества». В частности, как указал истец, госпожа Семенова организовала незаконную реконструкцию бассейна, в результате которой объект перестал соответствовать требованиям пожарной безопасности. Кроме того, по мнению совладельца, она могла создать искусственную задолженность ООО «БМ» в целях сокрытия прибыли.

В свою очередь, госпожа Семенова, возражая против заявленных требований, представила встречное исковое заявление об исключении ООО «Консалтинг-Сервис» из состава участников ООО «БМ». Она обвиняет «Консалтинг-Сервис» в создании залоговых обременений на имущество бассейна и блокировании работы компании.

ООО «БМ» управляет одноименным спортивно-оздоровительным комплексом по ул. Коминтерна, 25, в Свердловском районе Перми, приватизированным в 1993 году. В его состав входят 50-метровый бассейн на восемь дорожек, детские бассейны, секции по плаванию и аквааэробике. Совладельцы комплекса Елена Семенова и ООО «Консалтинг-Сервис» находятся в состоянии корпоративного конфликта с 2017 года.