Самарскую галерею «Виктория» возглавила куратор из Пушкинского музея

Новым генеральным директором галереи «Виктория» назначена Дарья Колпашникова — кандидат искусствоведения, куратор и исследователь. Екатерина Орлова перейдет на должность заместителя генерального директора — операционного директора. Об этом сообщили представители выставочной площадки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дарья Колпашникова

Фото: Галерея «Виктория» Дарья Колпашникова

Фото: Галерея «Виктория»

«Мне важно сохранить идентичность галереи „Виктория". Эта институция уже много лет создает среду для осмысления глобального и локального искусства. Вместе с командой мы продолжим развивать этот гостеприимный порт на берегу Волги, открытый для встреч с новыми — темами, горизонтами, искусством — и неизменной поддержки единомышленников», — отметила новый генеральный директор.

С 2021 года Колпашникова работала в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина, где с 2022 года возглавляла отдел региональных проектов. В этой роли она курировала выставочные и культурно-просветительские инициативы музея в Москве и регионах. Среди ее проектов — трилогия выставок «Названо Вазари» в Волго-Вятском филиале ГМИИ, фестиваль «Звук вокруг» на Камчатке и программа «Болотоведение. Совместное исследование художников и ученых». До работы в Пушкинском музее Колпашникова трудилась в выставочном отделе музея-заповедника «Царицыно» и одновременно работала как независимый куратор, сотрудничая с культурными институциями в разных городах России.

Колпашникова окончила отделение всеобщей истории искусства исторического факультета МГУ имени Ломоносова. В 2020 году она защитила кандидатскую диссертацию, посвященную творчеству сиенского живописца Стефано ди Джованни (Сассетты) и изобразительному искусству Сиены первой половины XV века.

На новой должности Колпашникова продолжит развитие выставочной деятельности галереи, а также займется расширением других направлений и связей «Виктории» с культурными институциями Самары и других городов России.

Георгий Портнов