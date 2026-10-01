За 2026 год 10 челябинцев осудили за использование оружия в преступлениях

По материалам УФСБ России по Челябинской области с начала 2026 года 10 человек осудили за использование оружия, боеприпасов и взрывных устройств при подготовке и реализации преступлений против безопасности государства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Все лица признаны виновными по разным статьям и приговорены к длительным срокам лишения свободы — от четырех до 12 лет — и штрафам до 150 тыс. руб. Силовики на постоянной основе пресекают незаконные изготовление и сбыт оружия и боеприпасов, оборот средств поражения. Вместе с полицейскими и росгвардейцами за этот год они проверили 200 местных жителей на причастность к преступлениям.