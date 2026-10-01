Южная Корея вложит $200 млрд в энергетику США

Дональд Трамп 30 сентября сообщил в соцсети Truth Social о заключении крупного энергетического соглашения с Южной Кореей. Оно было подписано по итогам прошедшей в Нью-Йорке встречи с южнокорейским президентом Ли Чжэ Мёном.

«Мы договорились запустить новые инвестиции в Америку на сумму $200 млрд! Мы будем развивать энергетический и промышленный потенциал США в рамках стратегического торгового и инвестиционного соглашения с Кореей на сумму $350 млрд, которое я заключил с президентом Мёном в прошлом году»,— написал американский президент.

На строительство завода сжиженного природного газа на Аляске будет направлено $54 млрд. В Техасе планируется строительство газовой электростанции стоимостью $22,3 млрд. Также в рамках соглашения планируется реализация нескольких проектов по развитию атомной энергетики на общую сумму $120 млрд. Они предусматривают строительство в США восьми крупных АЭС.

Евгений Хвостик