Южная Корея вложит $200 млрд в энергетику США
Дональд Трамп 30 сентября сообщил в соцсети Truth Social о заключении крупного энергетического соглашения с Южной Кореей. Оно было подписано по итогам прошедшей в Нью-Йорке встречи с южнокорейским президентом Ли Чжэ Мёном.
«Мы договорились запустить новые инвестиции в Америку на сумму $200 млрд! Мы будем развивать энергетический и промышленный потенциал США в рамках стратегического торгового и инвестиционного соглашения с Кореей на сумму $350 млрд, которое я заключил с президентом Мёном в прошлом году»,— написал американский президент.
На строительство завода сжиженного природного газа на Аляске будет направлено $54 млрд. В Техасе планируется строительство газовой электростанции стоимостью $22,3 млрд. Также в рамках соглашения планируется реализация нескольких проектов по развитию атомной энергетики на общую сумму $120 млрд. Они предусматривают строительство в США восьми крупных АЭС.
Объявление о южнокорейских инвестициях в энергетику США на $200 млрд не означает завершения процедуры их реализации. Южнокорейские власти должны предварительно проверять американские проекты, а окончательные решения по ним принимать с учетом коммерческой осуществимости и условий на валютном рынке. Законопроект в поддержку договоренности также должен пройти обсуждение в парламентском комитете Национального собрания Южной Кореи до пленарного голосования.
Переговоры о наполнении договоренности оставались незавершенными: в октябре 2025 года стороны не согласовали параметры и объемы инвестиций, график, а также распределение убытков и прибыли. Таким образом, объявленный пакет задает лишь направление и общий масштаб вложений, тогда как конкретные проекты, сроки и финансовые риски зависят от последующих проверок и согласований.