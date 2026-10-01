Суд подтвердил увольнение экс-главы Нежинского сельсовета в Оренбургской области

Апелляционная инстанция оставила без изменений решение об увольнении экс-главы Нежинского сельсовета Оренбургского района Наби Османова. Как сообщили в региональной прокуратуре, такое решение принято в связи с утратой доверия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Проверка показала, что господин Османов подписал контракт об аренде администрацией нежилого здания у лица, с которым на тот момент был связан имущественными и иными близкими отношениями. Право собственности на строение и земельный участок под ним было приобретено арендодателем за несколько дней до торгов у жены фигуранта.

Суд согласился с доводами прокурора и уволил господина Османова с должности. Ответчик попытался обжаловать вынесенное решение, однако апелляционная инстанция поддержала позицию прокуратуры и оставила доводы жалобы без удовлетворения. Решение суда уже вступило в законную силу.

Яна Вежлева