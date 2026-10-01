Япония ужесточила правила для живущих в стране иностранцев
Япония ужесточила требования к иностранцам, получающим постоянный вид на жительство в стране. Об этом пишут The Japan Times и BBC со ссылкой на Управление иммиграционных служб Японии.
По данным СМИ, сбор для получения постоянного вида на жительство будет повышен в 20 раз, до ¥200 тыс. ($1,27 тыс.). Также вводятся более жесткие требования в отношении уровня дохода, знания японского языка и некоторых других критериев для тех, кто хочет стать постоянным резидентом. Большинство новых правил вступит в силу с апреля 2027 года, но некоторые из них начнут действовать уже сейчас. Как отмечает BBC, незадолго до введения новых требований рядом с иммиграционными управлениями в Японии выстроились очереди из иностранцев.
Ужесточение правил — часть иммиграционных мер правительства премьер-министра Санаэ Такаити, направленных на контроль роста числа иностранцев в стране.
До пересмотра правил Япония смягчала визовые условия, прежде всего для работающих иностранцев, поскольку рассчитывала компенсировать нехватку рабочей силы на фоне снижения рождаемости и старения населения. К концу 2024 года число иностранных резидентов достигло примерно 3,77 млн человек — на 10,5% больше, чем годом ранее, и около 3% населения страны.
Ужесточение доступа к постоянному статусу повышает требования к тем, кто рассчитывает закрепиться в стране после периода работы или проживания: важнее становятся подтвержденный доход и знание японского языка. Пересмотр проходит на фоне политического запроса на более жесткий контроль миграции: после выборов 20 июля 2025 года правящая коалиция потеряла большинство, а оппозиционные силы выступили за ужесточение законодательства; сама коалиция обещала добиваться полного отсутствия нелегальных мигрантов и предлагала другие ограничения для иностранцев.