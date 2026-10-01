Япония ужесточила правила для живущих в стране иностранцев

Япония ужесточила требования к иностранцам, получающим постоянный вид на жительство в стране. Об этом пишут The Japan Times и BBC со ссылкой на Управление иммиграционных служб Японии.

По данным СМИ, сбор для получения постоянного вида на жительство будет повышен в 20 раз, до ¥200 тыс. ($1,27 тыс.). Также вводятся более жесткие требования в отношении уровня дохода, знания японского языка и некоторых других критериев для тех, кто хочет стать постоянным резидентом. Большинство новых правил вступит в силу с апреля 2027 года, но некоторые из них начнут действовать уже сейчас. Как отмечает BBC, незадолго до введения новых требований рядом с иммиграционными управлениями в Японии выстроились очереди из иностранцев.

Ужесточение правил — часть иммиграционных мер правительства премьер-министра Санаэ Такаити, направленных на контроль роста числа иностранцев в стране.

Яна Рождественская