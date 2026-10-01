Песков: США предлагают России проекты в экономике только после урегулирования на Украине
Песков: США привязывают отношения с Россией к урегулированию на Украине
США готовы восстанавливать экономические связи с Россией, но только после завершения конфликта на Украине, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что Москва предлагает Вашингтону «работать в собственной выгоде прямо сейчас».
«К нашему сожалению, по-прежнему американцы увязывают весь процесс - несмотря на очевидную выгоду — увязывают этот процесс с украинским регулированием. То есть говорят, что сначала урегулирование, потом уже — реализация проектов»,— сказал Дмитрий Песков во время пресс-колла.
Господин Песков уточнил, что спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев «продолжает обсуждать экономическую проблематику» с американской стороной.
По словам пресс-секретаря президента, за последний год Украина не стала ближе к переговорам, а Европа по-прежнему мешает возобновлению диалога.
Экономический трек пока остается на уровне заинтересованности компаний: прикладных механизмов сотрудничества и реализованных совместных проектов нет. Поэтому обсуждаемые планы не перешли в стадию практического запуска.
Их реализация зависит от общей внешнеполитической ситуации, прежде всего от прогресса в урегулировании конфликта на Украине. Это превращает политическое урегулирование в ограничение для перехода от делового интереса к конкретным проектам.