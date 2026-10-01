Минфин анонсировал переход на шестилетний бюджетный план

Минфин рассчитывает перейти к шестилетнему планированию федерального бюджета. Переход планируется провести за счет синхронизации сроков формирования трехлетнего федерального бюджета и проекта бюджетного прогноза на долгосрочный период, следует из документа об основных направлениях бюджетной политики на 2027 — 2029 год.

Аналогичные нормы планируется распространить и на субъекты РФ. В ближайшую трехлетку для регионов установят единые требования к созданию долгосрочных бюджетных прогнозов. Документы, регламентирующие работу субъектов РФ, будут включать конкретные сроки, условия разработки, а также обязательный состав и содержание таких прогнозов.