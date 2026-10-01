Минфин анонсировал переход на шестилетний бюджетный план
Минфин рассчитывает перейти к шестилетнему планированию федерального бюджета. Переход планируется провести за счет синхронизации сроков формирования трехлетнего федерального бюджета и проекта бюджетного прогноза на долгосрочный период, следует из документа об основных направлениях бюджетной политики на 2027 — 2029 год.
Аналогичные нормы планируется распространить и на субъекты РФ. В ближайшую трехлетку для регионов установят единые требования к созданию долгосрочных бюджетных прогнозов. Документы, регламентирующие работу субъектов РФ, будут включать конкретные сроки, условия разработки, а также обязательный состав и содержание таких прогнозов.
Шестилетний горизонт не означает автоматического утверждения расходов на весь срок. Для обязательств, выходящих за пределы трехлетнего бюджетного цикла, требуется обосновать необходимость расходов, установить их ежегодный «потолок» и указать источники финансирования, включая период за пределами текущего цикла; для инвестиционных проектов также нужна связь с федеральным проектом или госпрограммой.
Объем таких обязательств ограничивается уже заложенными в бюджет стартовыми расходами и плановыми расходами госпрограмм и нацпроектов. Подобный порядок отбора проектов с финансированием за пределами трехлетнего цикла Минфин предлагал унифицировать в 2022 году, что превращает длинный горизонт планирования не в свободное расширение расходов, а в систему предварительной проверки их обеспеченности.