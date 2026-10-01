Челябинским машиностроителям предлагают зарплату в 91,6 тыс. рублей

За январь — август 2026 года средние зарплатные предложения в машиностроении в компаниях Челябинской области составили 91,6 тыс. руб. По России показатель достиг 150,6 тыс. руб., сообщают «Авито Работа» и «Авито Авто».

Лидерами по уровню средних зарплатных предложений в Челябинской области стали электрогазосварщики. В среднем работодатели предлагали им 177 тыс. руб. в месяц. На втором месте расположились штамповщики, которым готовы платить 168 тыс. руб. Замыкают тройку слесари-ремонтники со средним жалованьем 128,7 тыс. руб.

Виталина Ярховска