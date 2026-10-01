Предприятия Прикамья увеличили прибыль на 7% по сравнению с прошлым годом

За январь — июль 2026 года предприятия Пермского края получили положительный сальдированный финансовый результат в сумме 247,7 млрд руб., что на 7,4% выше уровня аналогичного периода 2025 года. Об этом сообщает Пермьстат.

В целом по краю 65,5% обследованных предприятий завершили отчетный период с прибылью. Ее размер — 281 млрд руб.— на 8,4% выше показателя января — июля 2025 года. Убыток нерентабельных компаний увеличился на 16,8% и составил 33,3 млрд руб.

Предприятиями промышленного производства за январь — июль 2026 года также получен положительный сальдированный финансовый результат в сумме 217 млрд руб. Доля прибыльных компаний в промышленности края составила 53,3%, а их прибыль — 243,1 млрд руб., что на 13,1% выше аналогичного показателя за январь — июль 2025 года.