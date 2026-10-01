Один человек погиб и один пострадал при атаке дронов в Белгородской области

Пять муниципалитетов Белгородской области подверглись атакам FPV-дронов, сообщил оперативный штаб региона. Один человек погиб, еще один пострадал.

«В городе Грайворон при детонации FPV-дрона мужчина получил тяжелые ранения и скончался на месте»,— указано в сообщении оперштаба. Там добавили, что в городе поврежден один автомобиль, выбиты стекла в многоквартирном доме.

В Шебекино FPV-дрон атаковал территорию предприятия. Мужчина получил осколочные ранения. Его доставили в больницу. В здании предприятия выбиты стекла, поврежден фасад.