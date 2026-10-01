ММК опубликовал интерактивный каталог металлопроката для автомобилестроения

Интерактивный каталог предоставляет потребителям возможность просматривать конструкции и детали для грузовых и легковых автомобилей, а также автомобильные диски, в том числе произведённых из металлопроката ММК, в формате 3D-моделей. Потенциальные покупатели также могут ознакомиться с характеристиками применяемых марок стали. Это позволяет им получить всю необходимую информацию о металлопрокате ММК и принять взвешенное решение об его использовании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «ММК» Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

«Магнитогорский металлургический комбинат активно развивает цифровые сервисы для потенциальных клиентов. Помимо маркетплейса и развития электронной торговли, ММК внедряет цифровые технологии, способствующие продвижению нашей продукции. Удобство потребителя – ключевой фактор достижения лидерства на рынке», – отметил начальник управления маркетинга и технической поддержки ПАО «ММК» Денис Черненко.

С интерактивным каталогом продукции можно ознакомиться по ссылке.

ПАО «ММК»