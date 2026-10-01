В Самарской области утвердили обвинение в отношении организатора смертельного «зиплайна»

Кинельская межрайонная прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу в отношении 30-летнего местного жителя. Ему инкриминируется совершение преступления по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

По версии следствия, в августе 2025 года обвиняемый сконструировал в Кинельском районе сооружение для спуска людей по натянутому тросу. Оно не отвечало требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Фигурант разместил в социальной сети рекламу услуг по спуску на смонтированном аттракционе «зиплайн».

Во время спуска 37-летних мужчины и женщины канат оборвался, и пара упала с большой высоты. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия, женщина – в тот же день в медицинском учреждении.

Обвиняемый признал вину в совершении указанного преступления в полном объеме. Уголовное дело после вручения обвинительного заключения направят в Кинельский районный суд.

В надзорном ведомстве отмечают, что ранее обвиняемый привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

Руфия Кутляева