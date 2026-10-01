Минздрав Таиланда предупредил о риске крысиной лихорадки после наводнения

В Бангкоке и провинциях, затронутых наводнением, сохраняется риск заражения лептоспирозом (крысиной лихорадкой). Случаев заболевания пока не выявлено, однако стоячая вода в подтопленных районах уже содержит бактерии. Об этом сообщили в Минздраве Таиланда.

Отдельно в ведомстве отметили риск для волонтеров и спасателей, которые участвуют в ликвидации последствий наводнения. За время работы они неоднократно контактируют с возбудителями, которые содержатся в грязной воде. Инфекция может проникнуть в организм через слизистые оболочки и даже микроповреждения на коже.

Лептоспироз передается человеку в основном от крыс — бактерии выделяются с мочой животных и попадают в воду. Первыми симптомами заражения считаются высокая температура и мышечные боли. По данным тайского Минздрава, с начала 2026 года было зарегистрировано 3303 случая лептоспироза, из них 46 — летальных.

От паводков в Таиланде, вызванных сезонными дождями в середине сентября, пострадали свыше 2,6 млн человек. Погибли около 40 человек. В Бангкоке и остальных районах страны был введен режим бедствия. На данный момент уровень воды в столице и близлежащих районах снизился, однако подтопленными остаются территории некоторых провинций.