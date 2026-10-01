Песков раскрыл подробности предстоящего выступления Путина на «Валдае»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» выступит на пленарной сессии и примет участие в панельной дискуссии.

«Президент традиционного выступит. Это одно из нескольких ежегодных выступлений президента, которое ждет весь мир… Очень важные заявления, все будут ожидать этого мероприятия»,— сказал господин Песков во время пресс-колла.

Как уточнил пресс-секретарь президента, выступление Владимира Путина начнется 1 октября после 16:00 мск. Модерировать панельную дискуссию традиционно будет Федор Лукьянов.