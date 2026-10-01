Экс-начальника челябинской колонии оставили в СИЗО

Челябинский областной суд оставил без изменения решение первой инстанции о продлении содержания под стражей бывшему начальнику исправительной колонии №11 Копейска Алексею Ромашову. Он пробудет в СИЗО до 19 октября 2026 года, сообщает пресс-служба суда.

Адвокаты Алексея Ромашова просили изменить меру пресечения на домашний арест. Однако облсуд встал на сторону обвинения. Постановление Металлургического районного суда Челябинска от 15 сентября осталось в силе. Экс-начальника колонии задержали сотрудники регионального управления ФСБ РФ 19 марта. Его обвиняют в получении взятки и превышении полномочий (п. «в» ч.5 ст. 290, п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, в 2024–2025 годах Алексей Ромашов получил через посредника 670 тыс. руб. в виде денег и имущества от осужденного. Взамен он должен был улучшить условия содержания заключенного в учреждении.

Виталина Ярховска