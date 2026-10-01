Власти Калифорнии запретили детские браки

Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом подписал закон о запрете вступления в брак несовершеннолетних. С 1 января 2027 года вступить в брак в Калифорнии можно будет только по достижении 18 лет. Практика детских браков остается легальной в 32 других американских штатах, отмечает «Би-би-си»

До сих пор в Калифорнии, как, например, в Нью-Мексико и Миссисипи, не было ограничений по минимальному возрастному порогу для свадьбы. Для вступления в брак несовершеннолетним нужно было согласие родителей и подпись судьи. По данным правозащитной организации Unchained At Last, в период с 2000 по 2021 год в штате было заключено около 35 тыс. браков с участием несовершеннолетних, а в последние годы — в среднем 9 тыс. в год. Около 80–90% браков заключались между девочками и взрослыми мужчинами. Нередко эти девушки становились жертвами насилия со стороны мужа. Однако до 18 лет они не имеют юридического права подать на развод, нанять адвоката или находиться в приюте для жертв домашнего насилия.

Губернатор Ньюсом назвал новый закон «давно требовавшим принятия» и заявил, что калифорнийские дети теперь «еще в большей безопасности». При подписании присутствовали несколько женщин-активисток, которые в свое время тоже были несовершеннолетними жертвами тяжелого брака со взрослыми мужчинами. Они пообещали продолжить борьбу за то, чтобы детские браки были запрещены во всех 50 штатах США.

Алена Миклашевская