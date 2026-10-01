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Власти Калифорнии запретили детские браки

Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом подписал закон о запрете вступления в брак несовершеннолетних. С 1 января 2027 года вступить в брак в Калифорнии можно будет только по достижении 18 лет. Практика детских браков остается легальной в 32 других американских штатах, отмечает «Би-би-си»

До сих пор в Калифорнии, как, например, в Нью-Мексико и Миссисипи, не было ограничений по минимальному возрастному порогу для свадьбы. Для вступления в брак несовершеннолетним нужно было согласие родителей и подпись судьи. По данным правозащитной организации Unchained At Last, в период с 2000 по 2021 год в штате было заключено около 35 тыс. браков с участием несовершеннолетних, а в последние годы — в среднем 9 тыс. в год. Около 80–90% браков заключались между девочками и взрослыми мужчинами. Нередко эти девушки становились жертвами насилия со стороны мужа. Однако до 18 лет они не имеют юридического права подать на развод, нанять адвоката или находиться в приюте для жертв домашнего насилия.

Губернатор Ньюсом назвал новый закон «давно требовавшим принятия» и заявил, что калифорнийские дети теперь «еще в большей безопасности». При подписании присутствовали несколько женщин-активисток, которые в свое время тоже были несовершеннолетними жертвами тяжелого брака со взрослыми мужчинами. Они пообещали продолжить борьбу за то, чтобы детские браки были запрещены во всех 50 штатах США.

Алена Миклашевская

Составлено ИИ-Ассистентъ

В США брачный возраст устанавливается законодательством штатов. Поэтому новый калифорнийский порог меняет правила внутри одного штата, но не распространяется автоматически на остальные территории страны.

В большинстве штатов брачный возраст составляет 18 лет, однако сохраняются исключения. Именно различия в законодательстве штатов позволяют существовать разным правилам заключения брака несовершеннолетними в разных частях США.

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