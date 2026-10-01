Песков: все предупреждения из мюнхенской речи Путина 2007 года сбылись

Речь Владимира Путина в Мюнхене в 2007 году была воспринята конфронтационно, хотя она такой не была. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о высказываниях про ядерное оружие из-за угроз Калининграду.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«Давайте вспомним мюнхенскую речь Путина, которую тоже все восприняли в большинстве на Западе как конфронтационную, — сказал он, — но она таковой не была. Наоборот, Путин открыто говорил о желании взаимодействия, говорил об открытости России».

По словам господина Пескова, в той речи Владимир Путин указывал на «противоречия растущие» и «предпосылки конфронтации». В итоге «все, о чем говорил президент, оказалось правдой», — подытожил его пресс-секретарь.

Дмитрий Песков добавил, что сегодняшнее выступление президента на сессии дискуссионного клуба «Валдай» тоже «ждет весь мир».