Песков: все предупреждения из мюнхенской речи Путина 2007 года сбылись
Речь Владимира Путина в Мюнхене в 2007 году была воспринята конфронтационно, хотя она такой не была. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о высказываниях про ядерное оружие из-за угроз Калининграду.
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«Давайте вспомним мюнхенскую речь Путина, которую тоже все восприняли в большинстве на Западе как конфронтационную, — сказал он, — но она таковой не была. Наоборот, Путин открыто говорил о желании взаимодействия, говорил об открытости России».
По словам господина Пескова, в той речи Владимир Путин указывал на «противоречия растущие» и «предпосылки конфронтации». В итоге «все, о чем говорил президент, оказалось правдой», — подытожил его пресс-секретарь.
Дмитрий Песков добавил, что сегодняшнее выступление президента на сессии дискуссионного клуба «Валдай» тоже «ждет весь мир».
В феврале 2007 года Владимир Путин связывал рост напряженности с бесконтрольным расширением НАТО и военными интервенциями США. Расширение альянса он называл не способом укрепить безопасность Европы, а фактором, снижающим взаимное доверие.
По оценке Дмитрия Пескова, западные страны не воспользовались возможностью пересмотреть однополярную модель и не прислушались к этим предупреждениям. В результате, утверждал пресс-секретарь президента, отношения пришли к «опасной черте».