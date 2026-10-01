Среди городов-миллионников Самара оказалась на девятом месте в рейтинге по комфортным условиям труда

Самара заняла девятое место среди городов-миллионников России в рейтинге отраслей и профессий с наиболее комфортными условиями труда. Средняя оценка города — 4,061 из 5. Об этом сообщает платформа онлайн-рекрутинга hh.ru со ссылкой на совместное с Dream Job исследование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

При выставлении оценки учитывалось, что сотрудники пишут в отзывах о рабочем месте, оборудовании, графике, бытовой инфраструктуре и физическом комфорте. Самарские компании собрали 16,996 отзывов.

Жители Самары в отзывах чаще всего отмечают в плюсах условия труда (8,6%) и офис (6,7%), также упоминают оборудование (0,3%) и спецодежду (0,2%).

«В минусах реже всего фигурируют те же категории: условия труда — 5,2%, офис — 4,1%, программное обеспечение, оборудование и спецодежда — по 0,2%, бытовые условия и охрана труда — по 0,1%, мобильная связь и дресс-код — по 0,0%. Это говорит о том, что базовый комфорт на рабочих местах в Самаре воспринимается скорее, как норма, чем как повод для критики», — отмечают в hh.ru

В топ-5 рейтинга вошли Казань (4,162), Волгоград (4,156), Ростов-на-Дону (4,142), Воронеж (4,131) и Москва (4,120).

Руфия Кутляева