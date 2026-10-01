Краевые власти спишут долги по бюджетным кредитам Перми и Чусовому

Правительство Пермского края приняло решение о списании Перми и Чусовскому округу задолженности по бюджетным кредитам, источником обеспечения которых являлись кредиты из федерального бюджета. Всего будет списано 142,3 млн руб. — объем средств, направленных в 2025 году на реализацию мероприятий в сфере ЖКХ и на переселение граждан из аварийного жилья. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба краевого правительства. Фото: пресс-служба краевого правительства.

Механизм списания задолженности муниципалитетов перед краем по бюджетным кредитам реализован по аналогии с федеральным механизмом. Также по примеру Федерации был перенесен срок погашения 1/3 задолженности по бюджетным кредитам, источником обеспечения которых являлись бюджетные кредиты из федерального бюджета (с 2026 года на 2030 год). Постановление об этом подписал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Это решение позволит Перми и Чусовскому округу отложить погашение кредита в объеме 76,1 млн руб.

Также планируется списать долги Перми и Чайковского городского округа на общую сумму 1,3 млрд руб. — это объем поступлений дополнительных налоговых доходов в краевой бюджет от реализации инвестпроектов в указанных территориях.