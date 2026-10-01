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Срок выдачи разрешений на рекламные конструкции в Нижнем Новгороде сократят

Мэрия Нижнего Новгорода планирует сократить срок выдачи разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций с двух месяцев до 12 рабочих дней. Проект постановления администрации проходит общественные обсуждения.

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Одновременно инициатива позволит снизить количество документов, которые предприниматели направляют в мэрию для оформления разрешений на установку рекламных конструкций, следует из проекта.

Поправки к правилам установки и эксплуатации рекламных конструкций также уточняют способы направления владельцам носителей предписаний о демонтаже конструкций. Сейчас этот механизм не отрегулирован.

Владимир Зубарев