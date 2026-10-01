Продавцам смогут блокировать карточки на маркетплейсах за неуплату налогов

Правительство подготовило поправки к Налоговому кодексу, по которым налоговым органам планируется предоставить право временно скрывать карточки товаров продавцов на маркетплейсах. Меру смогут применять к селлерам, которые не пришли в налоговый орган для дачи показаний или не представили запрошенные документы, указывает «Интерфакс».

Согласно проекту, налоговая служба должна будет направлять поручение всем операторам цифровых платформ, где представлена информация о товарах, работах или услугах продавца. Маркетплейс будет обязан исполнить поручение в течение двух дней и уведомить об этом налоговый орган. Если продавец явится в налоговую или предоставит документы, регулятор в течение двух дней направит маркетплейсу поручение о возобновлении приема заказов и показа карточек.

Операторов посреднических цифровых платформ (ПЦП) предлагается обязать выявлять риски неправильного исчисления, неполной или несвоевременной уплаты налогов, сборов и страховых взносов продавцами. После сообщения о таком риске у продавца будет 30 дней, чтобы предоставить опровергающие документы.

За неисполнение поручений о приостановке приема заказов и отображения карточек операторам ПЦП предлагается установить штраф в размере 100 тыс. руб.