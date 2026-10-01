Жителя Оренбуржья заключили под стражу за покушение на убийство троих человек

Суд вынес решение заключить под стражу 20-летнего жителя Бузулука, который обвиняется по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство троих лиц). Об этом сообщает СУ СКР по Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Следующая фотография 1 / 2 Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

По версии следствия, вечером 26 сентября фигурант управлял автомобилем и двигался с высокой скоростью по прилегающей территории торговой точки на ул. Уральской в Бузулуке. Из-за ранее произошедшего конфликта он умышленно допустил наезд на троих мужчин.

После этого обвиняемый скрылся с места преступления, но его задержали сотрудники правоохранительных органов. Фигурант не смог довести до конца убийство, так как пострадавшим своевременно оказали медицинскую помощь.

Руфия Кутляева