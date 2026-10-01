«Я не заслуживаю такой смерти»

Инцидент на рейсе авиакомпании Flydubai из Дубая в Тель-Авив стал сегодня одной из главных тем обсуждения в международной прессе. Основной версией произошедшего считается попытка теракта. Многие обозреватели полагают, что если теракт был совершен не преступником-одиночкой, а организацией, то это может осложнить и без того нестабильную ситуацию в Ближневосточном регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ammar Awad / Reuters Фото: Ammar Awad / Reuters

The Jerusalem Post (Иерусалим, Израиль) Пассажиры рейса Flydubai вернулись домой, и это все, что сейчас имеет значение Слава богу, они в безопасности. Такой и должна быть первая и главная реакция на попытку террористического угона самолета рейса FZ1073 Flydubai, следовавшего из Дубая в Тель-Авив… То, что могло стать одной из самых трагичных катастроф в истории Израиля, завершилось тем, что родные услышали слова, которых так отчаянно ждали: их любимые в безопасности. Это стало возможно в значительной мере благодаря выдающейся храбрости людей на борту самолета. Ни один из пассажиров при посадке на рейс не ожидал, что окажется участником битвы не на жизнь, а на смерть. Но когда настал решающий момент, они не остались в стороне. Их смелось, собранность и готовность подвергнуть себя опасности для защиты остальных людей на борту заслуживают глубочайшего уважения.

Hindustan Times (Нью-Дели, Индия) Война с Ираном, встреча Нетаньяху и президента ОАЭ, попытка угона самолета: множество нитей в инциденте с Flydubai Индийский пилот, пострадавший в ходе инцидента, удостоился похвалы за проявленный героизм в кабине пилотов, позволивший спасти более 180 жизней. Тель-Авив, Абу-Даби и Эр-Рияд хранят молчание о личности пилота из Омана. Началось полномасштабное расследование с целью выяснить, какое государство или джихадистская группировка стоят за этим чудовищным инцидентом. Хотя капитан Маччхар подал сигнал тревоги и в воздух были подняты израильские истребители, даже самым опытным пилотам-истребителям было бы крайне сложно сбить самолет с пассажирами в небе над Саудовской Аравией, Иерусалимом или Тель-Авивом. Что известно о ситуации на борту FlyDubai Читать далее Хотя Нетаньяху намекнул, что за попыткой теракта может стоять Иран, этот инцидент произошел всего через несколько дней после встречи израильского лидера с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Зайдом в Абу-Даби, где обсуждалось расширение двусторонних связей с упором на взаимную безопасность. Это была первая публичная встреча двух лидеров, а ранее поступали сообщения об их тайных контактах в начале конфликта с Ираном. Попытка теракта могла бы вновь разжечь войну с Ираном и вынудить не только Израиль, но и ОАЭ принять меры против сил, стоящих за этим инцидентом. Подобно тому, как террористическая атака «Хамаса» на юг Израиля 7 октября 2023 года произошла вскоре после объявления о создании экономического коридора Индия—Ближний Восток—Европа и появления перспектив присоединения Саудовской Аравии к «Соглашениям Авраама» 2020 года, инцидент с рейсом Flydubai мог бы полностью разрушить дружественные отношения между Израилем и ОАЭ.

The New York Times (Нью-Йорк, США) Кровавое нападение в кабине пилотов на рейсе в Израиль Сначала это было похоже на обычную турбулентность. Но ситуация во время рейса из Дубая в Тель-Авив оказалась гораздо серьезнее, чем просто болтанка в воздухе. Самолет словно провалился в пустоту. Лайнер Boeing 737 резко ушел в пике под пугающим углом; полки для ручной клади распахнулись, и из них посыпался багаж. Пассажиры кричали и молились. Многие были уверены, что сейчас погибнут. «Пошевелиться было невозможно,— рассказала израильской телерадиокомпании Kan одна из пассажирок, Хила Гайер,— тебя словно тянуло вниз». Она повернулась к двум своим дочерям и партнеру и сказала, что любит их. «Я думала про себя: “Мне конец, мне конец. Я не заслуживаю такой смерти”»,— поделилась в интервью 16-летняя пассажирка Пелег Итали. В разгар паники несколько мужчин бросились в кабину пилотов; там они обнаружили одного пилота с тяжелым ранением и обезвредили нападавшего — второго пилота, вооруженного ножом, сообщили очевидцы. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что пилот, получивший ножевое ранение, сумел открыть дверь кабины. После приземления в международном аэропорту имени Бен-Гуриона пассажиры рейса 1073 вернулись к привычным процедурам после перелета. Они сложили багаж на тележки и вывезли их в общедоступную зону терминала. Их встречали родные, а также вспышки фотокамер и объективы телекамер. Некоторые начинали плакать, рассказывая о пережитом кошмаре.

The Daily Telegraph (Лондон, Великобритания) Как попытка угона следовавшего в Израиль самолета может расколоть регион Персидского залива Пока рано говорить о том, почему рейс авиакомпании Flydubai, следовавший в Тель-Авив, завершился нападением с применением холодного оружия в кабине пилотов и вынужденной посадкой в Саудовской Аравии. Монархи, принцы и премьер-министры арабских стран втайне надеются, что следствие придет к выводу: нападавший действовал в одиночку. По мнению аналитиков, следователи в Дубае и Тель-Авиве рассматривают три основных сценария, каждый из которых чреват последствиями для региона, и без того находящегося в состоянии высокой напряженности. Наименее опасным был бы вариант, при котором нападавший оказался радикально настроенным одиночкой, не связанным ни с какими организациями или государствами. История авиации знает немало таких случаев. Второй вариант — нападение было спланировано организованной группировкой боевиков. Это породит более сложные вопросы. Война с участием Ирана и гибель Али Хаменеи, бывшего верховного лидера, усилили в рядах иранских союзников по всему региону призывы к мести. Группировка, способная внедрить своего человека в кабину пилотов коммерческого лайнера, продемонстрировала бы уровень возможностей, который встревожил бы авиакомпании и правительства далеко за пределами арабского мира. Третий сценарий — и самый опасный — предполагает, что за нападением стоит государство. Доказательств этого нет. Однако инцидент произошел через несколько дней после того, как высокопоставленные иранские чиновники предостерегли соседей от присоединения к санкциям США против иранских авиакомпаний. Любые признаки государственной причастности могут втянуть Израиль в прямой конфликт с Ираном.

Подготовили Алена Миклашевская, Яна Рождественская, Евгений Хвостик