Житель Башкирии незаконно собирал данные о потребителях газа в республике

Чекмагушевский межрайонный суд вынес приговор бывшему сотруднику газораспределительной компании, входящей в структуру ПАО «Газпром», Азамату Набиуллину. Он признан виновным в незаконном сборе и передаче персональных данных потребителей (ч. 3 ст. 272.1 УК РФ), а также в нарушении коммерческой тайны (ч. 3 ст. 183 УК РФ) и воздействии на критическую информационную инфраструктуру (ч. 4 ст. 274.1 УК РФ).

В качестве наказания Азамату Набиуллину назначено шесть лет лишения свободы условно. Кроме того, суд обязал его выплатить штраф в размере 200 тыс. рублей и запретил в течение двух лет заниматься деятельностью, связанной с доступом к критической информационной инфраструктуре России.

Как сообщает пресс-служба УФСБ по Башкирии, в 2025 году осужденный собирал, хранил и передавал информацию о клиентах компании. В ходе обыска по месту жительства были изъяты компьютеры и флеш-накопители, на которых хранились базы данных с адресами и личными сведениями граждан.

Олег Вахитов