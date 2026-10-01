В Татарстане задержали участника банды Басаева и Хаттаба

В Татарстане задержали одного из трех фигурантов уголовных дел о вооруженных нападениях на военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов в Чечне в 1999 и 2000 годах. Еще двоих задержали в Ингушетии и Башкортостане, сообщила пресс-служба СКР.

По версии следствия, один из задержанных, входивших в вооруженную группу под руководством Шамиля Басаева и Хаттаба, участвовал в нападении на военнослужащих Минобороны 4 октября 1999 года в станице Червленной. В результате обстрела погибли 15 военнослужащих, еще 28 получили ранения. Ему предъявили обвинение по ч. 3 ст. 279, ч. 2 ст. 209, ст. 317 УК РФ (вооруженный мятеж, участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих).

Двое других задержанных подозреваются в участии в нападении на сотрудников ОМОН и военнослужащих в Веденском районе Чечни 29 марта 2000 года. Тогда погибли 43 человека, еще 102 получили ранения.

Всем троим избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовных дел продолжается.

Анна Кайдалова