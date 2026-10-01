Минтруд сообщил о росте в 2027 году выплат по больничным и за декрет
Правительство внесло в Госдуму проект бюджета Социального фонда России, предусматривающий увеличение в 2027 году максимальных размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также по уходу за ребенком.
Как сообщил Минтруд, максимальное пособие по беременности и родам при нормальных родах и отпуске на 140 календарных дней увеличится в 2026 году до 955,8 тыс. руб., а в 2027 году — до 1,1 млн руб. Максимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком для работающих граждан, чей отпуск начнется в 2027 году, составит более 95,5 тыс. руб. против 83 тыс. руб. в 2026 году. Максимальное пособие по временной нетрудоспособности при страховом стаже от восьми лет вырастет с 207,6 тыс. руб. в 2026 году почти до 239 тыс. руб. в месяц в 2027 году.
Повышение максимальных пособий означает рост верхней границы расчета, а не одинаковую прибавку всем получателям. Для пособия по уходу за ребенком предел составляет 40% средней зарплаты в пределах страхуемого заработка, поэтому максимальную сумму смогут получить только работники с достаточно высоким доходом, учитываемым в системе страхования.
Размер больничного зависит от среднего заработка за два предшествующих года и страхового стажа. В разъяснениях января 2026 года указано, что при стаже восемь и более лет выплачивается 100% среднего заработка, при стаже от пяти до восьми лет — 80%, а при стаже менее пяти лет — 60%; следовательно, высокий предел сам по себе не гарантирует выплату максимума.
Если работник трудится у нескольких работодателей и за последние два года был занят у разных страхователей, пособие выплачивается только у одного из них.