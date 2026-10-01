Россия направит на оборону в 2027–2029 годах более 50 трлн рублей
Россия планирует выделить на национальную оборону в 2027–2029 годах более 50 трлн руб., в том числе более 17,1 трлн руб. в 2027 году. Такие параметры приведены в пояснительной записке к проекту трехлетнего бюджета.
В 2028 году расходы по этой статье планируются в размере свыше 16,6 трлн руб. В 2029 году на оборону направят около 16,3 трлн руб.
Запланированный приоритет обороны важен для бюджета не только объемом ассигнований, но и распределением ресурсов между статьями. В 2023 году увеличение расходов на безопасность и оборону называлось одним из факторов дефицита федерального бюджета, а рост затрат на эти направления сопровождался сокращением расходов, в частности, на инфраструктуру.
Предыдущий бюджетный цикл показывает, что ускоренное финансирование обороны может обеспечиваться за счет переноса расходов. В 2022 году фактические расходы России на национальную оборону, по оценке Стокгольмского международного института исследований проблем мира, оказались на 34% выше первоначально предусмотренных бюджетом.