Россия направит на оборону в 2027–2029 годах более 50 трлн рублей

Россия планирует выделить на национальную оборону в 2027–2029 годах более 50 трлн руб., в том числе более 17,1 трлн руб. в 2027 году. Такие параметры приведены в пояснительной записке к проекту трехлетнего бюджета.

В 2028 году расходы по этой статье планируются в размере свыше 16,6 трлн руб. В 2029 году на оборону направят около 16,3 трлн руб.