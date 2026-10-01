Правительство предложило повысить пошлину на крепкий алкоголь с 2027 года

Правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов. В пояснительной записке к документу говорится о возможном повышении пошлины на импорт крепкого алкоголя с 1 января 2027 года.

В документе «проектируемое дополнительное повышение ставок на крепкую алкогольную продукцию из недружественных стран» указано среди причин, которые повлияют на динамику поступлений акцизов от импорта в предстоящий период.

Сейчас импортеры уплачивают пошлину в размере 20% от таможенной стоимости крепкого алкоголя, минимальная ставка — 3 евро за литр. Авторы документа ожидают, что рост пошлины в 2027–2029 годах принесет бюджету дополнительные 30 млрд руб., то есть около 10 млрд руб. ежегодно.