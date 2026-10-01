Правительство предложило повысить пошлину на крепкий алкоголь с 2027 года
Правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов. В пояснительной записке к документу говорится о возможном повышении пошлины на импорт крепкого алкоголя с 1 января 2027 года.
В документе «проектируемое дополнительное повышение ставок на крепкую алкогольную продукцию из недружественных стран» указано среди причин, которые повлияют на динамику поступлений акцизов от импорта в предстоящий период.
Сейчас импортеры уплачивают пошлину в размере 20% от таможенной стоимости крепкого алкоголя, минимальная ставка — 3 евро за литр. Авторы документа ожидают, что рост пошлины в 2027–2029 годах принесет бюджету дополнительные 30 млрд руб., то есть около 10 млрд руб. ежегодно.
Повышение с €3 до €5 за литр меняет минимальную фиксированную часть пошлины: при действующей формуле с процентом от таможенной стоимости именно она определяет платеж по более дешевым видам крепкого алкоголя. В 2024 году изменение расчета уже привело к тому, что для такой продукции пошлина оказалась ниже прежней, поэтому новая корректировка должна прежде всего увеличить нагрузку на этот сегмент импорта.
По оценке источника отраслевого рынка, рост пошлины способен поддержать спрос на российский коньяк и виски. Одновременно часть иностранных компаний может локализовать производство или использовать альтернативные схемы поставок, а повышение пошлин уже называлось среди факторов давления на импортный алкоголь и снижения его потребления.