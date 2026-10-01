Годовая прибыль американского производителя чипов Micron выросла в десять раз
30 сентября американский производитель полупроводников, компания Micron представила отчетность за четвертый квартал и весь финансовый год. Выручка компании в четвертом квартале увеличилась в 4,8 раза, до $54,2 млрд, чистая прибыль — почти в 12 раз, составив $37,7 млрд. Годовая выручка Micron выросла в 3,5 раза, до $133,2 млрд, а чистая прибыль — в 10 раз, до $85 млрд.
Такие показатели Micron связаны с продолжающимся бумом искусственного интеллекта (ИИ), который способствует спросу на чипы, серверы и другое оборудование. Micron — один из основных производителей чипов памяти с высокой пропускной способностью (HBM), необходимых для ИИ-систем. Генеральный директор компании Санджай Мерорта заявил, что высокий спрос на чипы памяти сохранится в 2027 и 2028 годах. Он отметил, что Micron расширяет производство таких чипов, поэтому в ближайшие годы будут запущены новые линии на нескольких заводах. Господин Мерорта также сообщил, что компания подписала 26 долгосрочных контрактов на чипы памяти на общую сумму $32 млрд.
После публикации отчета акции Micron на внебиржевых торгах подешевели на 0,24%. С начала года акции компании подорожали на 273%.
Спрос на HBM поддерживается тем, что производители и поставщики оборудования для ИИ направляют больше ресурсов на чипы для таких систем, отодвигая другие заказы. В этом сегменте поставки могут резервироваться задолго до выпуска: SK Hynix в мае 2024 года сообщала, что почти весь объем HBM3E на полтора года после начала массового производства уже заказан. Для Micron долгосрочные контракты поэтому означают закрепление части будущих заказов под расширяемые мощности, а не только расчет на сохранение текущего спроса.
Гарантированной загрузки на весь срок службы новых линий такая конструкция не дает. Рынок памяти подвержен быстрым циклическим разворотам и заметному снижению цен; при этом перепроизводство прежде всего затрагивает более старые массовые микросхемы, тогда как передовые решения пока пользуются преимуществом спроса со стороны ИИ.