Годовая прибыль американского производителя чипов Micron выросла в десять раз

30 сентября американский производитель полупроводников, компания Micron представила отчетность за четвертый квартал и весь финансовый год. Выручка компании в четвертом квартале увеличилась в 4,8 раза, до $54,2 млрд, чистая прибыль — почти в 12 раз, составив $37,7 млрд. Годовая выручка Micron выросла в 3,5 раза, до $133,2 млрд, а чистая прибыль — в 10 раз, до $85 млрд.

Такие показатели Micron связаны с продолжающимся бумом искусственного интеллекта (ИИ), который способствует спросу на чипы, серверы и другое оборудование. Micron — один из основных производителей чипов памяти с высокой пропускной способностью (HBM), необходимых для ИИ-систем. Генеральный директор компании Санджай Мерорта заявил, что высокий спрос на чипы памяти сохранится в 2027 и 2028 годах. Он отметил, что Micron расширяет производство таких чипов, поэтому в ближайшие годы будут запущены новые линии на нескольких заводах. Господин Мерорта также сообщил, что компания подписала 26 долгосрочных контрактов на чипы памяти на общую сумму $32 млрд.

После публикации отчета акции Micron на внебиржевых торгах подешевели на 0,24%. С начала года акции компании подорожали на 273%.

Яна Рождественская