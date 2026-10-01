На выполнение строительно-монтажных работ и капитальный ремонт двух спортивных объектов в Татарстане выделили 191,4 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане на капремонт двух спортивных объектов направят 191,4 млн рублей

Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ В Татарстане на капремонт двух спортивных объектов направят 191,4 млн рублей

Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

Основная часть средств — 181,5 млн руб. — предусмотрена на капитальный ремонт футбольного поля с легкоатлетическими секторами и беговой дорожкой в поселке Богатые Сабы. Еще 10 млн руб. направят на капитальный ремонт Республиканской спортивной школы олимпийского резерва по фехтованию. Завершить работы планируется до 1 декабря 2027 года.

Финансирование осуществляется из бюджета Татарстана. Заказчиком выступает ГБУ «Главстрой РТ».

Анна Кайдалова