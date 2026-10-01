Налог на доходы по вкладам принесет бюджету в 2027 году до 1 трлн рублей

Поступления в бюджет налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с процентных доходов по вкладам в 2027 году могут вырасти до 1 трлн руб. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на ближайшую трехлетку.

По итогам 2026 года поступления ожидаются на уровне 632 млрд руб. Согласно оценке Минфина, в 2028 году поступления сократятся до 305,6 млрд рублей, а в 2029 году составят 307,4 млрд рублей.

Налог на процентные доходы по вкладам граждане уплачивают с 2024 года — впервые он был начислен за 2023 год.