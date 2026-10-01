Налог на доходы по вкладам принесет бюджету в 2027 году до 1 трлн рублей
Поступления в бюджет налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с процентных доходов по вкладам в 2027 году могут вырасти до 1 трлн руб. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на ближайшую трехлетку.
По итогам 2026 года поступления ожидаются на уровне 632 млрд руб. Согласно оценке Минфина, в 2028 году поступления сократятся до 305,6 млрд рублей, а в 2029 году составят 307,4 млрд рублей.
Налог на процентные доходы по вкладам граждане уплачивают с 2024 года — впервые он был начислен за 2023 год.
Налог рассчитывается не со всей суммы вклада, а с процентов, превышающих необлагаемый минимум. Этот минимум равен произведению 1 млн руб. на максимальное значение ключевой ставки Банка России, действовавшее на первое число каждого месяца года; к облагаемому доходу применяются ставки 13% и 15%. Налогом также охватываются проценты по накопительным счетам и остаткам на счетах при ставке выше 1% годовых.
Поэтому объем вкладов сам по себе не определяет поступления в бюджет: важен фактически полученный процентный доход. Снижение ключевой ставки уменьшает ставки по новым депозитам, а вслед за ними — доход вкладчиков и сумму НДФЛ; это создает ограничение для поступлений после прогнозируемого пика, даже если общий объем вкладов продолжит расти.