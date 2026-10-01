Заботкин: экономика России перешла в режим высоких зарплат

Российская экономика перешла из режима умеренных зарплат к высоким, сообщил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин.

«Наша экономика перешла из режима умеренного уровня зарплат по сравнению с остальным миром, в экономику довольно высоких реальных зарплат»,— сказал господин Заботкин журналистам (цитата по «РИА Новости»).

По данным Росстата на июль, средняя зарплата в России составляет 109,5 тыс. руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «Прибыль уходит в зарплаты».