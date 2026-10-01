Заботкин: экономика России перешла в режим высоких зарплат
Заботкин: экономика России перешла из режима умеренных зарплат к высоким
Российская экономика перешла из режима умеренных зарплат к высоким, сообщил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин.
«Наша экономика перешла из режима умеренного уровня зарплат по сравнению с остальным миром, в экономику довольно высоких реальных зарплат»,— сказал господин Заботкин журналистам (цитата по «РИА Новости»).
По данным Росстата на июль, средняя зарплата в России составляет 109,5 тыс. руб.
Подробнее — в материале «Ъ» «Прибыль уходит в зарплаты».
В июле 2023 года рекрутеры связывали повышение зарплат с дефицитом кадров: компании размещали много вакансий, но не могли их закрыть, поэтому рост оплаты назывался вынужденным и единственным быстрым способом найма. Такой механизм означает, что высокие реальные зарплаты формируются не только за счет роста доходов работников, но и из-за конкуренции работодателей за ограниченное предложение труда.
Для компаний подорожание труда увеличивает издержки и, по оценке, данной в октябре 2024 года, усиливает инфляционную спираль. В октябре 2025 года напряженная ситуация на рынке труда также называлась председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной препятствием для перехода от перегрева к устойчивому росту: высокие темпы роста экономики в этих условиях возможны за счет повышения производительности труда.