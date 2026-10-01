В Челябинской области оценили качество связи и мобильного интернета

Компания DMTel провела независимое исследование качества сотовой связи и мобильного интернета на территории Челябинской области, оно опубликовано на сайте компании.

Исследование качества связи проводилось c 11 августа по 4 сентября 2026 года на территории 11 городов Челябинской области — в Челябинске, Чебаркуле, Еманжелинске, Каслях, Кыштыме, Копейске, Коркино, Кусе, Магнитогорске, Миассе, Пласте, Сатке, Троицке, Верхнем Уфалее и Златоусте. Кроме того, замеры велись на участках автомобильных дорог региона. Общая протяженность маршрута для проведения исследования составила около 3,5 тыс. км. В общей сложности было сделано 13,6 тыс. голосовых тестов и 30 тыс. замеров передачи данных.

Для оценки качества и скорости связи были взяты три основных показателя: радиопокрытие, мобильный интернет и голосовая связь. Использовались реальные сценарии — переключение между 2G/3G/4G, свободный выбор сети устройством и непрерывные измерения качества.

Лучшие показатели в результате исследования показал оператор T2, сообщили в DMTel. Он лидирует по площади радиопокрытия, качеству голосовой связи и занимает первую позицию по средней скорости и стабильности загрузки данных.

Отдельно в DMTel замерили недавно запущенные в Челябинске сети стандарта 5G и влияние сети пятого поколения на качество мобильного интернета. Тесты проводились 15–16 сентября в сетях оператора T2 в формате драйв-теста: на маршруте общей протяженностью около 219 км проведено около 400 сессий загрузки данных. В процессе исследования тестовые телефоны находились в режиме свободного выбора технологии связи от 2G до 5G.

Результаты измерений выявили высокую стабильность скоростей в сети 5G T2 и их кратный рост в сравнении с 4G. Средняя скорость загрузки данных составила около 125 Мбит/с, а максимальные темпы загрузки оказались на уровне 493 Мбит/с.

«За этим результатом стоит масштабная работа: запуск новых базовых станций в городах, знаковых точках деловой и культурной жизни, в малых населенных пунктах и на автодорогах. Запуск технологии 5G в столице Челябинской области стал шагом, который выводит пользовательский опыт наших клиентов на принципиально новый уровень. Важным этапом модернизации стал рефарминг в Челябинске и Магнитогорске, позволивший перенаправить частоты предыдущих поколений на ускорение 4G. В итоге мобильный интернет сопоставим с фиксированным, что сложно было представить на сетях прошлых поколений. Это прочный фундамент для цифровизации бизнеса, развития городской среды и новых технологических возможностей каждого жителя Южного Урала»,— прокомментировала исследование директор филиала T2 в Челябинске Ольга Колосова.