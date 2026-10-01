В Кирове на базе областного Дома народного творчества открыли детский культурно-просветительский центр. Об этом сообщил пресс-центр правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Кирове открыли детский культурно-просветительский центр

Фото: Пресс-центр Правительства Кировской области В Кирове открыли детский культурно-просветительский центр

Фото: Пресс-центр Правительства Кировской области

В помещениях центра провели ремонт, закупили мебель и оборудование для занятий гончарным делом, ткачеством и созданием рукотворных игрушек. Также установили планшеты для обучения графическому дизайну и иллюстрации.

Дети смогут изучать традиционные ремесла, историю и культуру Кировской области. Занятия будут проводить мастера декоративно-прикладного творчества, цифровые художники и медиаспециалисты.

К концу года в регионе планируют открыть семь таких центров, еще пять — в следующем году.

Анна Кайдалова