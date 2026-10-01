Двухлетняя программа по устройству наружного освещения на региональных трассах Кировской области выполнена на 94%. Освещение создано в 95 из 101 населенного пункта, сообщил пресс-центр правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На трассах в 95 населенных пунктах Кировской области появилось освещение

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ На трассах в 95 населенных пунктах Кировской области появилось освещение

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Дополнительное освещение установят вблизи деревень Петруненки и Рыбная Ватага, а также на отдельных участках дорог Киров — Стрижи — Оричи, Киров — Кстинино, Южного обхода Кирова и обхода Радужного.

Завершить работы планируется до конца дорожного сезона.

Анна Кайдалова