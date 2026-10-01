Politico: США не пригласили на встречу НАТО нескольких союзников

США не пригласили Великобританию, Францию и страны Балтии на встречу союзников по НАТО, пишет Politico со ссылкой на источники. В апреле собеседники издания сообщали, что администрация президента Соединенных Штатов составила «список хороших и плохих» партнеров.

Инициатором встречи, которая должна пройти в Польше в октябре, выступил глава политического отдела Пентагона Элбридж Колби. Politico уточняет, что саммит представляет собой рабочую группу, которая обсудит будущее НАТО.

Дипломаты из стран, которые не получили приглашение на встречу, задаются вопросом, не действует ли Вашингтон предвзято. «Мы делаем все, что от нас требуется. Мы пытаемся понять, каковы критерии и какова цель этих встреч. Нам пока мало что сообщили»,— сказал один из источников.

Как уточняет Politico, Элбридж Колби уже проводил переговоры в узком составе. В июне он дважды встречался с представителями Норвегии, Швеции, Финляндии, Польши, Германии и Нидерландов. Участники саммита настаивают, что встреча «не направлена на раскол альянса». По словам источника, группа обсуждала идеи, которые в дальнейшем она сможет предложить всему альянсу НАТО для тестирования.