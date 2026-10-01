На продажу вновь выставили два бывших актива челябинской ОПГ

В очередной раз объявлены аукционы по продаже авторынка и помещений автомастерских, а также здания бывшего развлекательного комплекса «Галактика развлечений». Экс-активы членов ОПГ «Махонинские» (признано экстремистским и запрещено в России) хотят реализовать за 213,7 млн руб. и 287,4 млн руб. соответственно, указано на портале «ГИС Торги».

Оба аукциона собираются провести по голландской системе, когда стоимость активов может снизиться на 50%. В первый лот входят авторынок и помещения автомастерских — земельный участок площадью 10,5 тыс. кв. м и комплекс из девяти зданий общей площадью 6,5 тыс. кв. м. Начальная цена лота — 213,7 млн руб. В случае повышения шаг аукциона составит 1% от начальной цены, или 2,1 млн руб., в случае понижения — 10%, или 21,4 млн руб. Цена отсечения — 106,8 млн руб., задаток — 20% от начальной цены, или 42,7 млн руб.

Второй лот представляет собой помещение в здании на Комсомольском проспекте общей площадью 6,8 тыс. кв. м. Его хотят продать за 287,4 млн руб. Шаг аукциона при повышении составляет 2,9 млн руб. (1%), при понижении — 28,7 млн руб. (10%), размер задатка для желающих поучаствовать — 57,5 млн руб. (20%). Цена отсечения установлена в 143,7 млн руб.

Торги проведут 9 октября.