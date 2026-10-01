«Транснефть – Прикамье» возглавил Александр Меджитов

Генеральным директором АО «Транснефть – Прикамье» назначили Александра Меджитова. Ранее он возглавлял Удмуртское районное нефтепроводное управление компании, сообщила пресс-служба компании.

Господин Меджитов работает в системе «Транснефти» более 20 лет. Он окончил Ижевский государственный технический университет по специальностям, связанным со сварочным производством, экономикой и управлением.

Согласно данным Rusprofile, АО «Транснефть – Прикамье» зарегистрировано в Казани в 1994 году. В прошлом году выручка составила 85,7 млрд руб., а чистая прибыль — 11,1 млрд руб.

Анна Кайдалова