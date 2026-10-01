Нижегородская полиция сообщила о снижении уровня бытовой преступности на 18%

Число бытовых преступлений в Нижегородской области сократилось на 18%, тяжких и особо тяжких составов — на 9,7%. Об этом сообщили в областном ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В 2026 году полиция проверила 165 тыс. частных домов и 285 тыс. квартир. На профилактическом учете состоят 736 граждан, которые совершили правонарушения в бытовой сфере, число проверок лиц, склонных к антиобщественному поведению, превысило 1,8 тыс., подсчитали в ведомстве.

По результатам мероприятий МВД на учет поставили еще 368 человек. Также полиция провела 3 тыс. проверок неблагополучных семей, которые воспитывают детей, и вынесла родителям 312 предостережений.

«Бытовая агрессия — это не частное дело семьи, а правонарушение, которое требует жесткого пресечения. Нашей задачей является предотвращение эскалации конфликта на этапе, когда ситуация еще поддается коррекции», — подытожил начальник управления организации деятельности участковых уполномоченных и подразделений по делам несовершеннолетних Николай Стрелкин.

Владимир Зубарев