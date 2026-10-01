Экс-главу исполкома Актанышского района осудили на пять лет за взятку
Суд приговорил бывшего руководителя исполкома Актанышского района к пяти годам колонии строгого режима и штрафу 3 млн руб. Его признали виновным в получении взятки и мошенничестве, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.
Экс-главу исполкома Актанышского района осудили на пять лет за взятку
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
По данным следствия, в 2018, 2019 и 2021 годах он получил от предпринимателей 95 тыс. руб. за размещение торговых палаток во время праздников. При этом торговые места предоставлялись бесплатно.
В 2024 году чиновник получил от представителя компании взятку на сумму более 1 млн руб. в виде материалов и работ по установке витражей и входных групп в магазине его супруги в Муслюмово. Взамен он должен был содействовать заключению подрядных договоров на объектах района и их своевременной оплате.
На имущество осужденного и членов его семьи стоимостью более 3,3 млн руб. наложили арест.