Суд приговорил бывшего руководителя исполкома Актанышского района к пяти годам колонии строгого режима и штрафу 3 млн руб. Его признали виновным в получении взятки и мошенничестве, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-главу исполкома Актанышского района осудили на пять лет за взятку

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Экс-главу исполкома Актанышского района осудили на пять лет за взятку

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным следствия, в 2018, 2019 и 2021 годах он получил от предпринимателей 95 тыс. руб. за размещение торговых палаток во время праздников. При этом торговые места предоставлялись бесплатно.

В 2024 году чиновник получил от представителя компании взятку на сумму более 1 млн руб. в виде материалов и работ по установке витражей и входных групп в магазине его супруги в Муслюмово. Взамен он должен был содействовать заключению подрядных договоров на объектах района и их своевременной оплате.

На имущество осужденного и членов его семьи стоимостью более 3,3 млн руб. наложили арест.

Анна Кайдалова