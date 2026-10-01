В Иркутске для помощи бойцам СВО используют банки из-под молочных смесей

Иркутский городской перинатальный центр отправляет в поддержку участников СВО пустые банки от использованных детских молочных смесей. Как сообщил мэр города Руслан Болотов в Telegram-канале, банки используются как удобная тара для окопных свечей, а также хранения сыпучих пищевых продуктов.

Господин Болотов отметил, что коллектив перинатального центра решил таким образом «сделать так, чтобы емкости послужили еще». «Самые маленькие жители города тоже участвуют в помощи фронту»,— написал он.

Практика повторного использования банок реализуется уже два года. По словам мэра, за это время из Иркутска отправлено уже несколько партий. Количественный объем он не уточнил.

Влад Никифоров, Иркутск