В Иркутске для помощи бойцам СВО используют банки из-под молочных смесей
Иркутский городской перинатальный центр отправляет в поддержку участников СВО пустые банки от использованных детских молочных смесей. Как сообщил мэр города Руслан Болотов в Telegram-канале, банки используются как удобная тара для окопных свечей, а также хранения сыпучих пищевых продуктов.
Господин Болотов отметил, что коллектив перинатального центра решил таким образом «сделать так, чтобы емкости послужили еще». «Самые маленькие жители города тоже участвуют в помощи фронту»,— написал он.
Практика повторного использования банок реализуется уже два года. По словам мэра, за это время из Иркутска отправлено уже несколько партий. Количественный объем он не уточнил.