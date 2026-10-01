На Кубани члена «Эковахты» задержали за контакты с террористической организацией

Сотрудники управления ФСБ России по Краснодарскому краю задержали активиста общественной организации «Экологическая вахта по Северному Кавказу». Его подозревают в причастности к проукраинской террористической организации, сообщает пресс-служба ведомства.

«Экологическая вахта по Северному Кавказу» — межрегиональная природоохранная и правозащитная общественная организация, действует на юге России с 1995 года, получила известность благодаря акциям с зеленой тематикой, а также в связи с разоблачительными публикациями о застройке охраняемых территорий. С 2016 по 2018 год «Эковахта» числилась в реестре некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, но затем оспорила этот статус. Координатор «Эковахты» Андрей Рудомаха является членом Экологического совета при губернаторе Краснодарского края, организация является получателем бюджетных грантов.

По данным ФСБ, Денис Матвеев намеревался уехать на Украину и вступить в ряды террористической структуры. Перед этим по заданию кураторов он распространял в интернете провокационную информацию.

Задержанный признал вину и дал показания о своей деятельности по заданию террористической организации Украины. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает краснодарское УФСБ.

Анна Перова, Краснодар