Politico: ЕК рассмотрит передачу финансовых решений Урсуле фон дер Ляйен

Европейская комиссия (ЕК) предложит новый план бюджета ЕС на следующие семь лет. Согласно ему, решение о распределении средств перейдет к главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен и ее ближайшему окружению. Заседание по этому вопросу состоится 1 октября, сообщает Politico со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Omar Havana / AP Фото: Omar Havana / AP

Бюджет ЕС на 2028-2034 годы составляет почти €2 трлн. Один из пунктов плана — объединение расходов на сельское хозяйство и региональное развитие в национальные фонды, подконтрольные ЕК. Ожидается, что вместо традиционного финансирования будет предложена модель «деньги в обмен на реформы».

Как минимум 10 стран, среди которых Польша и Люксембург, уже выступили против такого распределения средств, пишет газета. Они опасаются, что ЕК может потребовать серьезных экономических реформ, в результате чего получит контроль над финансами. Также значительную часть бюджета предлагается выделить на оборону. Это автоматически урезает финансирование приоритетных проектов южных стран-участниц: субсидий для фермеров и выплат на региональное развитие.