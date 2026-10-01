Reuters: только 13% опрошенных компаний реализовали планы по внедрению ИИ
Лишь 13% компаний успешно продвинулись в реализации своих инициатив в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Это следует из доклада компании BearingPoint, на которое ссылается агентство Reuters.
В докладе указано, что почти три четверти опрошенных компаний отмечают положительные финансовые результаты от использования ИИ. Однако выйти за рамки пилотных проектов смогли менее трети из них.
Около 40% респондентов назвали нормативно-правовое регулирование главным препятствием для более масштабного внедрения ИИ, тогда как 34% указали на трудности интеграции новой технологии в существующие ИТ-системы. Около 24% компаний сообщили о сокращении расходов благодаря ИИ как минимум на 10%, однако лишь 4% отметили аналогичный рост выручки.
Переход от пилота к полноценному внедрению требует не только работающей модели, но и перестройки процессов всей компании, значительных ресурсов и времени. В промышленности масштабирование дополнительно ограничивают устаревшие системы: они могут не предоставлять нужные массивы данных, а низкое качество данных приводит к ошибочным прогнозам. Длительные сроки внедрения и окупаемости таких проектов также не позволяют рассчитывать на быстрый возврат инвестиций.
В 2026 году эксперты связывали осторожность бизнеса с тем, что языковые модели и агентные системы не дают универсального эффекта без донастройки. Поэтому еще на старте проекта заказчику нужно согласовать измеримый результат — рост бизнес-показателей или сокращение расходов; при этом для использования ИИ сотрудниками одновременно необходимы их готовность, доступный функционал и обучение.