Reuters: только 13% опрошенных компаний реализовали планы по внедрению ИИ

Лишь 13% компаний успешно продвинулись в реализации своих инициатив в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Это следует из доклада компании BearingPoint, на которое ссылается агентство Reuters.

В докладе указано, что почти три четверти опрошенных компаний отмечают положительные финансовые результаты от использования ИИ. Однако выйти за рамки пилотных проектов смогли менее трети из них.

Около 40% респондентов назвали нормативно-правовое регулирование главным препятствием для более масштабного внедрения ИИ, тогда как 34% указали на трудности интеграции новой технологии в существующие ИТ-системы. Около 24% компаний сообщили о сокращении расходов благодаря ИИ как минимум на 10%, однако лишь 4% отметили аналогичный рост выручки.

Евгений Хвостик