Главком Сухопутных войск заявил о новом эшелоне ПВО на предельно малых высотах
Главком Мордвичев: эшелон прикрытия предельно малых высот появился в системе ПВО
В российской системе противовоздушной обороны появился дополнительный эшелон прикрытия на предельно малых высотах. Об этом заявил главнокомандующий Сухопутными войсками Андрей Мордвичев газете «Красная звезда».
Он пояснил, что для защиты объектов тыла от атак беспилотников в состав соединений войсковой ПВО включили подразделения противодействия беспилотникам. «Это позволило создать дополнительный эшелон прикрытия в системе противовоздушной обороны на предельно малых высотах», — добавил главком.
Господин Мордвичев отметил, что использование комплекса различных средств ПВО позволяет поражать «все средства воздушного нападения противника», включая тактические и крылатые ракеты, снаряды РСЗО и БПЛА различных типов.
Новый эшелон закрывает наиболее трудный для штатной радиолокационной разведки участок: тактические БПЛА с малой эффективной отражающей поверхностью, летящие на предельно малых высотах, обнаруживать достаточно проблематично. Поэтому для такой защиты важна связка средств, которая не только фиксирует дрон, но и передает данные огневым средствам ПВО либо подавляет его управление и спутниковую навигацию.
В апреле 2023 года сообщалось, что комплексы «РЛК-МЦ» способны обнаруживать тактические дроны на малых и предельно малых высотах на дальности до 20 км и выдавать целеуказания. Они также могут создавать над объектом радиоэлектронный «купол», подавляя каналы управления и спутниковой радионавигации мини- и макро-БПЛА; для полноценной работы эшелонированной системы требуется заранее выстроить организационно-правовые алгоритмы взаимодействия.