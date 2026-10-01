Главком Сухопутных войск заявил о новом эшелоне ПВО на предельно малых высотах

В российской системе противовоздушной обороны появился дополнительный эшелон прикрытия на предельно малых высотах. Об этом заявил главнокомандующий Сухопутными войсками Андрей Мордвичев газете «Красная звезда».

Он пояснил, что для защиты объектов тыла от атак беспилотников в состав соединений войсковой ПВО включили подразделения противодействия беспилотникам. «Это позволило создать дополнительный эшелон прикрытия в системе противовоздушной обороны на предельно малых высотах», — добавил главком.

Господин Мордвичев отметил, что использование комплекса различных средств ПВО позволяет поражать «все средства воздушного нападения противника», включая тактические и крылатые ракеты, снаряды РСЗО и БПЛА различных типов.