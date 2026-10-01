В Татарстане на реализацию проекта «Приемная семья для пожилого человека» в этом году предусмотрено 4 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба Минфина республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане на проект приемных семей для пожилых направят 4 млн рублей

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ В Татарстане на проект приемных семей для пожилых направят 4 млн рублей

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ

Приемная семья позволяет пожилому человеку, нуждающемуся в стационарном социальном обслуживании, проживать в семье гражданина, который по договору берет на себя обязательства по уходу за ним.

Ежемесячная выплата за уход составляет 6 тыс. руб. за пожилого человека без инвалидности или с инвалидностью III группы, 8 тыс. руб. — за инвалида II группы и 10 тыс. руб. — за инвалида I группы.

Анна Кайдалова