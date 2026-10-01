Администрацию Трампа обвинили в незаконной блокировке помощи беженцам

Семь американских штатов во главе с Калифорнией обвинили администрацию Дональда Трампа в незаконной блокировке пакета федерального финансирования на $810 млн, ранее одобренного Конгрессом США. Иск штатов подан в федеральный окружной суд Северного округа Калифорнии. Они требуют признать действия Белого дома незаконными, сообщает Reuters

Средства должны были пойти на финансирование программ в сфере иммиграции, расового равенства и образования. Большая часть средств — $567 млн — предназначалась на поддержку беженцев и иммигрантов в штатах. Но, как утверждают истцы, за несколько дней до завершения финансового года (он завершился 30 сентября) Белый дом «использовал юридическую уловку» под названием «карманное аннулирование».

Господин Трамп направил Конгрессу запрос об отмене этого пакета. По закону на обдумывание у Конгресса США есть 45 дней. Все это время деньги заморожены и не направляются по назначению. Однако из-за того, что 30 сентября финансовый год закончился, у Конгресса не осталось времени на решение вопроса, и средства вернулись обратно в казну, отмечает Reuters.

В заявлении по поводу иска генпрокурор Калифорнии Роб Бонта отметил, что он «потрясен вопиющим пренебрежением президента Трампа к базовым конституционным основам нашего правительства. То, что президенту не нравится какая-то программа, еще не означает, что он может лишить ее финансирования». Ранее Дональд Трамп заявлял, что финансирование подобных программ способствует «усилению нелегальной миграции, росту расовой напряженности и раздуванию алармистских настроений в отношении экологии».

Алена Миклашевская