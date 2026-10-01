Нижегородского лесничего будут судить по обвинению в хищении льготного леса

Руководитель районного лесничества в Нижегородской области и еще несколько участников преступной группы предстанут перед судом по обвинению в хищении льготного леса на десятки миллионов рублей. Подобное дело в регионе расследовали впервые, сообщили в областном ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Как полагает следствие, фигуранты ввели в заблуждение 14 жителей Бора и Балахнинского округа, которым полагалась льготная древесина для собственных нужд. Обвиняемые передавали им от 30 тыс. до 100 тыс. руб. и забирали древесину на пилораму одного из фигурантов.

Ущерб от преступной деятельности превысил 72 млн руб. Для его возмещения арестовано имущество обвиняемых на сумму около 30 млн руб.

Дело направлено в Борский районный суд. Фигурантов будут судить по ч. 3 ст. 260 (незаконная рубка лесных насаждений), ч.3 ст. 191.1 (переработка заведомо незаконно заготовленной древесины) и ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Предполагаемый организатор группы арестован, остальным избрана подписка о невыезде.

Галина Шамберина