Нарушения при продаже пармезана выявили в Нижегородской области

Россельхознадзор выявил сыр пармезан производства ООО «Городецкая сыроварня» из Нижегородской области с аннулированными производственными документами. Продукцию обнаружили с помощью ГИС МТ «Честный Знак», рассказали в пресс-службе ведомства.

По данным сельхознадзора, сыр продавали в августе и сентябре 2026 года, несмотря на то, что ветеринарные документы на него сотрудники предприятий аннулировали по разным причинам.

Аналогичные нарушения выявили в отношении ультрапастеризованного молока 3,2%, произведенного АО «Маслосырзавод "Славянский"» из Краснодарского края.

Управление Россельхознадзора рекомендовало производителям провести внутреннюю проверку всех этапов производства и реализации продукции.

Галина Шамберина